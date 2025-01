Trafic de visa : le faux ministre conseiller encaisse plus de 13 millions F Cfa, la Dic actionnée

Floués, une dizaine de candidats à l'émigration ont actionné les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic). Leurs plaintes visent un certain Mboup. D'après L'Observateur, qui donne l'information, le mis en cause se faisait passer pour «un ministre conseiller sous l'ancien régime» pour ferrer ses victimes.



«À l'époque des faits, rembobine le journal, le Sénégal était [enlisé dans] une profonde crise politique, [donnant] un sérieux coup de frein aux activités économiques. [...]. C'est dans ce contexte difficile que huit jeunes sénégalais, hommes et femmes, vont faire la connaissance de A. Mboup, qui se présente [à eux] comme ministre conseiller. Les contacts ont été facilités par un certain O. Mboup, qui n'a pas manqué de dépeindre [l'escroc] comme étant une autorité digne de confiance».



Les plaignants, repris par la source, ont déclaré face aux enquêteurs que le mis en cause, arborant une autre casquette, celle de «chargé de la collecte de parrainages en France, en Italie, en Espagne, [entre autres pays], pour le compte de la coalition au pouvoir [Benno Bokk Yakaar], en prélude de la Présidentielle [du 24 mars dernier]» les «recevait séparément dans un somptueux cadre [situé] dans un quartier résidentiel de la capitale, [pour dissiper tout soupçon de doute chez ses clients].»



Mboup assure à S. Bâ, K. Fall, et F. Gning, qui constitue le premier groupe de candidats à l'émigration reçu par le mis en cause, «qu'il est dans les dispositions de les faire voyager dans le cadre du programme agricole que le gouvernement du Sénégal a noué avec l'Espagne». Selon les termes de l'accord, chaque futur migrant devait verser, au total, 2 500 000 F Cfa. Mais, «le versement d'un acompte de 500 000 F Cfa était exigé pour faire partie du voyage fixé dans un délai d'un mois».



«N'ayant plus le moindre doute sur la fiabilité du projet», les candidats passent à la caisse et verse chacun 570 000 F Cfa, excepté F. Gning. La dame n'a remis que 500 000, par l'intermédiaire d'un proche mandaté, souligne le titre du Groupe futurs médias. Qui indique que Mboup a ainsi empoché, au total, 2 millions 210 mille.



Mais, ce n'est pas fini puisqu'enchaîne L'Observateur, «dans le même sillage, A. Mboup dont la villa sise à Kounoune était épiée par certains de ses victimes, avait fini d'en mettre plein la vue à un autre groupe qui souhaitait voyager en Europe».



Il s'agit des nommés W. Diouf, W. Faye, H. Diaw, et A. Diaw, liste le quotidien d'information, indiquant «qu'ils avaient, à leur tour, pris pour parole d'évangile les assurances» du faux ministre conseiller. Ce dernier mettait en avant cette fois le programme «Xëyu ndaw ñi», une initiative de Macky Sall mise en œuvre depuis avril 2021, moyennant la somme de 2,5 millions, chacun.



Ces nouveaux plaignants soutiennent toutefois avoir versé un acompte chiffré à plus de 11 millions contre la promesse de voyager dans un délai d'un mois. Sans nouvelles de Mboup, plus d'un an après, ils ont fini par actionner la Division des investigations criminelles (Dic). Après plusieurs convocations restées sans suite, le mis en cause sera «déniché à Kounoune». Il a tout avoué.



«Se voulant plus explicite, reprend L'Observateur, A. Mboup va révéler que dans le courant de l'année 2022, il avait fait la connaissance du sieur I. Mbaye, chef du personnel chargé du recrutement des nationalités, qui est établi en Espagne. Il assure que Mbaye l'avait sollicité pour une collaboration et un accompagnement de l'État du Sénégal, dans le programme "Xëyu ndaw ñi".»



À l'en croire, «lors d'une visite en Espagne pour s'enquérir de la fiabilité du programme et des conditions de travail des jeunes sénégalais sélectionnés dans ce programme, Mbaye lui a fait visiter les champs où il comptait recruter des jeunes, en partenariat avec le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.» C'est au sortir de cette rencontre, soutient Mboup que son partenaire «lui a accordé un quota de 20 personnes sur le nombre de candidats postulants à ce programme»



«Trouvant le projet intéressant, il dit s'en être ouvert à un proche, H. Diaw. C'est de là qu'a mûri le projet d'exploiter ce créneau pour faire voyager des candidats l'émigration vers l'Espagne. Cela moyennant la somme de 2 500 000 F Cfa par candidat, au titre de frais de dossiers. Une machination qui va lui procurer la faramineuse somme de 13 780 000 F Cfa. Seulement, déplore-t-il, les nouvelles autorités sénégalaises ont changé le mode de sélection de ces programmes.»



Une donne qui, argue-t-il, «l'a amené à ne pas respecter ses engagements».



























