Trafic de visas : Le procès de Kilifeu et Cie renvoyé

C'est un nouveau renvoi pour Landing Mbissane Seck allias Kilifeu, Simon Kouka et Thierno Amadou Diallo. Le tribunal correctionnel de Dakar a renvoyé l’affaire du trafic de visa, pour le retour des citations, informe "Les Echos".



Landing Mbissane Seck allias Kilifeu, Simon Kouka et Thierno Amadou Diallo, devaient comparaitre libre à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, car bénéficiant d’une liberté provisoire. Les mis en cause sont respectivement poursuivis pour des délits différents.



Dans cette affaire de trafic de visas, tout est parti des publications de vidéos prises à l’insu de Kilifeu. Le Y en a marriste était en train de négocier la délivrance de visas Schengen et d’un passeport diplomatique sénégalais. Les ramifications de cette diffusion ont mené vers Simon Kouka. Il était, lui aussi, filmé, tentant de louer son passeport français.



Il a été retenu contre Kilifeu, le chef de corruption, de tentative de faux dans un document administratif et de tentative de trafic de migrants. Quant à Thierno Amadou Diallo, il lui est reproché les faits de complicité de corruption, de complicité de tentative de faux et usage de faux dans un document administratif, ainsi que de complicité de trafic de migrants. Ce dernier est d’ailleurs en train de purger une peine pour vol.



Simon Kouka, qui a été cité dans cette procédure par Thierno Amadou Diallo, est inculpé pour trafic de migrants et tentative de faux et usage de faux.

























SENENEWS