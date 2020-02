Trafic de visas: deuxième retour de parquet pour Djidiack Diouf et Cie

Djidiack Diouf n’a pas été fixé sur son sort, après son déferrement ce lundi au parquet de Dakar. Le manager de Viviane Chidid et ses co-accusés dans l’affaire de trafic de visas, ont bénéficié d’un second retour de parquet. Ils vont passer la nuit en détention au Commissariat central de Dakar. Ils sont poursuivis pour associations de malfaiteurs, trafic de migrants et faux et usage de faux.



Le procureur de la République, nous dit-on, a requis l’ouverture d’une information judiciaire.