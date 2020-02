Trafic de visas impliquant le manager de Viviane Chidid : Le procureur va renvoyer le dossier à l'instruction.

La Section de recherche avait refermé l'enquête en renvoyant devant le procureur Mamadou Mbaye alias « Petit Mbaye », Abdoulaye Diouf Kébé, Henry Dobatich et Kaly Soumaré, quatre membres présumés de la bande de Djidiack Diouf, manager de Viviane Chidid, tout en concluant que les investigations avaient permis de démanteler un réseau de trafic de visas.



Ces personnes impliquées dans cette affaire et qui avaient été interpellées et placées en garde à vue vendredi, vont passer en audition, cet après-midi, devant le procureur de la République. Il est attendu que le parquet rende son réquisitoire au cours de la journée.



D’ailleurs, le représentant du ministère public a décidé de renvoyer à l'instruction le dossier des cinq proches de la chanteuse du Djolof Band, a indiqué à Dakaractu une source judiciaire. «Le juge d'instruction a été déjà saisi», nous apprend-on.



Après une filature parfaite et des investigations savamment orchestrées, l'instruction va donc démarrer sous la houlette du magistrat instructeur. Elle pourrait notamment donner lieu à une confrontation entre Djidiack Diouf et ses présumés complices.



Ils sont soupçonnés d'avoir usé de fausses manifestations avec des cachets de l’orchestre de Viviane Chidid pour faire voyager des candidats à l'immigration. Association de malfaiteurs, faux et usage de faux et trafic de migrants sont les différentes infractions visées...