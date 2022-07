Trafic et détention de chanvre indien à la plage de Malika : Aliou et Mohamed Diallo retrouvés avec 40 cornets.

Au tribunal des flagrants délits, Alioune Diallo nie les faits. « Je ne fume pas et je ne suis pas non plus un vendeur de chanvre indien. Je suis un pêcheur et je me contente de ce que la pêche me donne », a-t-il lâché. Quant à Mohamed Diallo, le procès verbal dit qu'on a trouvé un joint sur lui et qu'il l'a acheté auprès de Alioune Diallo, ce que ce dernier niera catégoriquement.



« On n'a pas trouvé de drogue sur moi et j'ai jamais dit non plus que je l'ai acheté auprès de Alioune Diallo. Les enquêteurs ont écrit ce qu'ils veulent ». Selon ce dernier, les propos rapportés dans le procès-verbal ne sont pas les siens.



Le procureur de la République dit que Alioune n'est pas de bonne foi. Selon lui, les faits apparemment établis sont avérés.Il plaide pour qu'on le condamne à deux ans d'emprisonnement ferme.



Me Tall, avocat des détenus a su convaincre le juge d'alléger la peine puisque pour lui ses clients sont innocents des faits qu'on leur reproche. Pour Me Tall, interroger une personne qui a les mains liées aux dos en la martyrisant peut la conduire à dire du n'importe quoi. Il interpelle les parties prenantes sur cet aspect. Il poursuit en disant que des fois les enquêteurs écrivent des choses que les détenus nient à barre, catégoriquement.



Le juge a disqualifié les faits de détention de drogue mais condamne Alioune Diallo à six mois d'emprisonnement ferme et Mohamed Diallo à 15 jours d'emprisonnement ferme.