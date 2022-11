Trafic international de stupéfiants: 3 dealers arrêtés par la BR de Faidherbe

Un nouveau coup de filet à l'actif des gendarmes de la Brigade de Recherches ( BR) de Dakar ! Les hommes du Major Babacar Ndiaye viennent de démanteler un autre réseau de trafic international de stupéfiants.



L'exploitation d'un renseignement faisant état d'un vaste réseau de trafic de drogue dans le secteur de la Foire de Dakar, a permis aux pandores de la brigade de recherches de Faidherbe d'arrêter 03 trafiquants en possession de drogue de synthèse (amphétamine) classique de 37 comprimés, 7 bouteilles contenant du gaz psychotrope aux propriétés anesthésiantes induisant hilarité et hallucination chez le consommateur selon les informations parvenues à Seneweb.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic international et usage de drogue.



Regardez en images la belle prise des hommes du Major Babacar Ndiaye