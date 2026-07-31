Trafic présumé de véhicules volés : Interpol Dakar démantèle les premiers maillons d’un réseau aux ramifications internationales

Une enquête d’envergure menée par Interpol Dakar a mis au jour les contours d’un vaste réseau présumé de trafic international de véhicules volés, auquel pourraient s’ajouter des faits de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux, ainsi que d’association de malfaiteurs.
Si un premier suspect a été placé entre les mains de la justice, les investigations se poursuivent désormais en vue d’identifier et d’interpeller plusieurs autres personnes, aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger.
Au cœur de cette affaire figure El Hadji M. Diop, dit « Alex », propriétaire d’un ancien établissement de nuit bien connu de la capitale, Pentola, devenu par la suite Amour Café. Selon les informations révélées par Libération, il est, à ce stade de la procédure, le seul mis en cause interpellé.
Toutefois, six autres personnes, dont une femme, sont activement recherchées. Certaines seraient localisées au Sénégal, d’autres en Italie et en France.
Si un premier suspect a été placé entre les mains de la justice, les investigations se poursuivent désormais en vue d’identifier et d’interpeller plusieurs autres personnes, aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger.
Au cœur de cette affaire figure El Hadji M. Diop, dit « Alex », propriétaire d’un ancien établissement de nuit bien connu de la capitale, Pentola, devenu par la suite Amour Café. Selon les informations révélées par Libération, il est, à ce stade de la procédure, le seul mis en cause interpellé.
Toutefois, six autres personnes, dont une femme, sont activement recherchées. Certaines seraient localisées au Sénégal, d’autres en Italie et en France.
Une alerte venue d’Italie
L’enquête trouve son origine dans une demande d’entraide judiciaire adressée en juin 2025 par le bureau central national d’Interpol à Rome. Les autorités italiennes sollicitaient alors leurs homologues sénégalais afin de localiser et d’immobiliser une Peugeot 3008 déclarée volée sur leur territoire, dont les déplacements continuaient d’être suivis grâce à un système de géolocalisation.
Le 23 juillet dernier, plus d’un an après cette première alerte, le véhicule émet un nouveau signal depuis la localité de Niagues, dans la région de Dakar.
Les enquêteurs sénégalais se rendent immédiatement sur les lieux.
La perquisition réserve une surprise de taille. En plus de la Peugeot recherchée, les policiers découvrent six autres véhicules immatriculés en Gambie, parmi lesquels une Opel et une Alfa Romeo également signalées comme volées dans la base de données internationale d’Interpol.
Présent sur les lieux et se présentant comme propriétaire de la résidence ainsi que du parking où étaient stationnés les véhicules, El Hadji M. Diop est interpellé. Trois voitures — la Peugeot, l’Opel et l’Alfa Romeo — sont aussitôt placées sous scellés.
L’enquête trouve son origine dans une demande d’entraide judiciaire adressée en juin 2025 par le bureau central national d’Interpol à Rome. Les autorités italiennes sollicitaient alors leurs homologues sénégalais afin de localiser et d’immobiliser une Peugeot 3008 déclarée volée sur leur territoire, dont les déplacements continuaient d’être suivis grâce à un système de géolocalisation.
Le 23 juillet dernier, plus d’un an après cette première alerte, le véhicule émet un nouveau signal depuis la localité de Niagues, dans la région de Dakar.
Les enquêteurs sénégalais se rendent immédiatement sur les lieux.
La perquisition réserve une surprise de taille. En plus de la Peugeot recherchée, les policiers découvrent six autres véhicules immatriculés en Gambie, parmi lesquels une Opel et une Alfa Romeo également signalées comme volées dans la base de données internationale d’Interpol.
Présent sur les lieux et se présentant comme propriétaire de la résidence ainsi que du parking où étaient stationnés les véhicules, El Hadji M. Diop est interpellé. Trois voitures — la Peugeot, l’Opel et l’Alfa Romeo — sont aussitôt placées sous scellés.
Des déclarations qui orientent l’enquête
Au cours de son audition, le mis en cause livre les noms de deux personnes qu’il présente comme les principaux intervenants dans l’acquisition et l’acheminement des véhicules.
Selon ses déclarations, un ressortissant sénégalais résidant en Italie lui aurait vendu plusieurs des automobiles, tandis qu’un second individu aurait assuré leur transfert depuis la Gambie vers le Sénégal.
Les enquêteurs relèvent toutefois que l’un des hommes cités est déjà présenté par les services spécialisés comme un acteur présumé d’un important réseau international de trafic de véhicules.
Le suspect reconnaît par ailleurs avoir choisi d’immatriculer les voitures en Gambie afin de faciliter leur entrée sur le territoire sénégalais en contournant, selon ses propres déclarations, certaines contraintes douanières.
Il affirme également que plusieurs véhicules de luxe — notamment une Mercedes, une Audi, un Land Rover Defender et un Range Rover — lui auraient été confiés par un Sénégalais établi à Bordeaux, en France.
S’agissant de la Peugeot 3008, il soutient qu’elle appartiendrait à un autre propriétaire. Ces déclarations font désormais l’objet de vérifications approfondies.
Au cours de son audition, le mis en cause livre les noms de deux personnes qu’il présente comme les principaux intervenants dans l’acquisition et l’acheminement des véhicules.
Selon ses déclarations, un ressortissant sénégalais résidant en Italie lui aurait vendu plusieurs des automobiles, tandis qu’un second individu aurait assuré leur transfert depuis la Gambie vers le Sénégal.
Les enquêteurs relèvent toutefois que l’un des hommes cités est déjà présenté par les services spécialisés comme un acteur présumé d’un important réseau international de trafic de véhicules.
Le suspect reconnaît par ailleurs avoir choisi d’immatriculer les voitures en Gambie afin de faciliter leur entrée sur le territoire sénégalais en contournant, selon ses propres déclarations, certaines contraintes douanières.
Il affirme également que plusieurs véhicules de luxe — notamment une Mercedes, une Audi, un Land Rover Defender et un Range Rover — lui auraient été confiés par un Sénégalais établi à Bordeaux, en France.
S’agissant de la Peugeot 3008, il soutient qu’elle appartiendrait à un autre propriétaire. Ces déclarations font désormais l’objet de vérifications approfondies.
Des indices renforçant la thèse d’un réseau organisé
Les investigations techniques viennent rapidement conforter les soupçons des enquêteurs.
L’Unité mixte de contrôle des conteneurs (UMCC), sollicitée pour examiner la Peugeot saisie, découvre que le numéro de châssis apparent aurait été modifié. Les analyses révèlent en effet une discordance entre le numéro visible sur le véhicule et celui enregistré dans la mémoire électronique du constructeur, laissant présumer une falsification destinée à masquer son origine réelle.
Un autre élément intrigue les enquêteurs.
Lorsque ceux-ci reviennent procéder à des vérifications complémentaires sur les quatre véhicules restés sur place lors de l’interpellation, ils constatent leur disparition. Les automobiles ont été déplacées vers une destination inconnue.
Interrogé sur ce point, le principal suspect refuse de fournir des explications.
Les investigations conduisent alors les policiers à soupçonner que ces véhicules auraient été déplacés avec la complicité d’autres personnes actuellement recherchées.
Les investigations techniques viennent rapidement conforter les soupçons des enquêteurs.
L’Unité mixte de contrôle des conteneurs (UMCC), sollicitée pour examiner la Peugeot saisie, découvre que le numéro de châssis apparent aurait été modifié. Les analyses révèlent en effet une discordance entre le numéro visible sur le véhicule et celui enregistré dans la mémoire électronique du constructeur, laissant présumer une falsification destinée à masquer son origine réelle.
Un autre élément intrigue les enquêteurs.
Lorsque ceux-ci reviennent procéder à des vérifications complémentaires sur les quatre véhicules restés sur place lors de l’interpellation, ils constatent leur disparition. Les automobiles ont été déplacées vers une destination inconnue.
Interrogé sur ce point, le principal suspect refuse de fournir des explications.
Les investigations conduisent alors les policiers à soupçonner que ces véhicules auraient été déplacés avec la complicité d’autres personnes actuellement recherchées.
Un fonctionnement structuré
Au fil des investigations, les enquêteurs estiment avoir identifié les contours d’une organisation particulièrement structurée.
Selon les premiers éléments recueillis, l’approvisionnement en véhicules serait coordonné depuis l’étranger, tandis que leur réception, leur stockage dans une résidence située à Niagues, leur immatriculation apparente et leur redistribution sur le territoire sénégalais seraient assurés localement.
Les enquêteurs relèvent également le recours quasi systématique aux paiements en espèces, un mode opératoire fréquemment observé dans les circuits de blanchiment de capitaux et les réseaux criminels cherchant à limiter la traçabilité des transactions financières.
Au fil des investigations, les enquêteurs estiment avoir identifié les contours d’une organisation particulièrement structurée.
Selon les premiers éléments recueillis, l’approvisionnement en véhicules serait coordonné depuis l’étranger, tandis que leur réception, leur stockage dans une résidence située à Niagues, leur immatriculation apparente et leur redistribution sur le territoire sénégalais seraient assurés localement.
Les enquêteurs relèvent également le recours quasi systématique aux paiements en espèces, un mode opératoire fréquemment observé dans les circuits de blanchiment de capitaux et les réseaux criminels cherchant à limiter la traçabilité des transactions financières.
L’enquête se poursuit
À ce stade de la procédure, El Hadji M. Diop est poursuivi pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de trafic international de véhicules volés, de recel, de faux et usage de faux ainsi que de blanchiment de capitaux.
Les autorités judiciaires ont été saisies afin de permettre la poursuite des investigations, notamment pour localiser les autres personnes citées dans le dossier et retrouver les quatre véhicules disparus.
Parallèlement, une enquête patrimoniale pourrait être engagée afin de déterminer l’origine des biens, d’identifier les éventuels flux financiers illicites et de mettre en lumière les ramifications nationales et internationales de ce réseau présumé.
Ces investigations demeurent en cours. Les personnes citées dans ce dossier bénéficient, à ce stade, de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision définitive des juridictions compétentes.
À ce stade de la procédure, El Hadji M. Diop est poursuivi pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de trafic international de véhicules volés, de recel, de faux et usage de faux ainsi que de blanchiment de capitaux.
Les autorités judiciaires ont été saisies afin de permettre la poursuite des investigations, notamment pour localiser les autres personnes citées dans le dossier et retrouver les quatre véhicules disparus.
Parallèlement, une enquête patrimoniale pourrait être engagée afin de déterminer l’origine des biens, d’identifier les éventuels flux financiers illicites et de mettre en lumière les ramifications nationales et internationales de ce réseau présumé.
Ces investigations demeurent en cours. Les personnes citées dans ce dossier bénéficient, à ce stade, de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision définitive des juridictions compétentes.