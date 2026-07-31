Trafic présumé de véhicules volés : Interpol Dakar démantèle les premiers maillons d’un réseau aux ramifications internationales

Des déclarations qui orientent l’enquête



Au cours de son audition, le mis en cause livre les noms de deux personnes qu’il présente comme les principaux intervenants dans l’acquisition et l’acheminement des véhicules.



Selon ses déclarations, un ressortissant sénégalais résidant en Italie lui aurait vendu plusieurs des automobiles, tandis qu’un second individu aurait assuré leur transfert depuis la Gambie vers le Sénégal.



Les enquêteurs relèvent toutefois que l’un des hommes cités est déjà présenté par les services spécialisés comme un acteur présumé d’un important réseau international de trafic de véhicules.



Le suspect reconnaît par ailleurs avoir choisi d’immatriculer les voitures en Gambie afin de faciliter leur entrée sur le territoire sénégalais en contournant, selon ses propres déclarations, certaines contraintes douanières.



Il affirme également que plusieurs véhicules de luxe — notamment une Mercedes, une Audi, un Land Rover Defender et un Range Rover — lui auraient été confiés par un Sénégalais établi à Bordeaux, en France.



S’agissant de la Peugeot 3008, il soutient qu’elle appartiendrait à un autre propriétaire. Ces déclarations font désormais l’objet de vérifications approfondies.

