Tragédie à la Médina : un balcon s’effondre et emporte la vie d’un jeune vendeur de café

La Médina, quartier emblématique de Dakar, a été le théâtre d’un tragique accident, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 novembre 2024.



Aux alentours de 2 heures du matin, un terrible fracas a secoué les habitants de la rue 3, Angle rue 8. Un balcon situé au quatrième étage d’un immeuble s’est soudainement effondré, engloutissant tout sur son passage et causant la mort de Mamadou Bobou Ba, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années, vendeur de café à la rue 6.



Selon les témoignages des voisins, le bruit de l’effondrement a été si violent qu’il a réveillé tout le quartier. Certains ont aperçu les débris du balcon s’écrasant brutalement sur le sol, emportant avec eux la vie du jeune Mamadou, qui s’était apparemment endormi sous ce même balcon, fatigué après une journée de travail. « Il n’avait pas l’habitude de dormir ici, c’est quand Dieu décide de nous prendre que rien ne peut l’empêcher », confie Amadou Ba, son cousin, visiblement accablé par la perte.



L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis d’évacuer les lieux et de récupérer le corps sans vie de la victime. Elle a été transportée à l’hôpital Dalal Diam pour les formalités. Les secours ont également sécurisé l’immeuble, où les habitants ont dû être évacués par mesure de sécurité. Certains ont trouvé refuge chez des proches, tandis que d’autres ont été orientés vers un autre immeuble du propriétaire, en attendant une solution plus stable.



La communauté, choquée et attristée, se pose de nombreuses questions. Comment un balcon, apparemment sans fissures ni signes de vétusté, a-t-il pu s’effondrer de manière aussi soudaine et violente ? Les habitants, inquiets pour leur sécurité, pointent du doigt des manquements éventuels dans la construction de l’immeuble et appellent les autorités à une enquête approfondie.



Le maire de la commune, Bamba Fall, ainsi que le sous-préfet, ont rapidement fait le déplacement sur les lieux pour faire le point sur la situation. Si l’émotion était palpable, les autorités insistent sur la nécessité de tirer des enseignements sur cette tragédie afin d’éviter qu’un tel drame ne se reproduise.



La famille de Mamadou Ba, déjà endeuillée par la perte du père et de la mère du jeune homme, se retrouve encore dans une profonde détresse.



Cette tragédie soulève des questions cruciales sur la sécurité des bâtiments et la responsabilité des autorités face à la dégradation de certaines infrastructures. Les habitants de la Médina, profondément affectés, attendent des réponses et des mesures concrètes pour garantir leur sécurité. Dans cette épreuve, les larmes et la douleur sont partagées, mais l’angoisse du quotidien s’installe face à une réalité inattendue.































































