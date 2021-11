Tragédie familiale de Sacrée-Coeur...Le cardiologue, frère de feu Falla Paye et les deux femmes du défunt incessamment entendus

Dakarposte a appris que l'autopsie des quatre dépouilles (feu Falla Paye et ses trois enfants tués) a eu lieu ce mardi matin à l'hôpital A.Le Dantec.

Et, des informations fiables en notre possession, il ressort que l'enquête sera diligentée par la Sureté Urbaine de Dakar. Ainsi, le frangin du toubib décédé sera incessamment "cuisiné" (auditionné sur Procès Verbal).

Aussi, nous revient-il qu'hormis le cardiologue Mbaye Paye , les deux dames de Falla Paye (la maman des enfants tués et sa dernière femme) seront entendues au niveau de la S.U



Affaire à suivre...