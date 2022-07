Tragique accident à Diourbel: Une collision entre un 4X4 et un taxi fait deux morts et quatre blessés graves

Deux morts et quatre blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu, mardi, sur l'axe Diourbel-Gossas. en effet, une violente collision entre un taxi et un véhicule 4X4 est à l'origine du drame. Les corps sans vie et les blessés ont été transportés vers une structure sanitaire de Gossas, raconte L'As.





Les routes ont fait, encore une fois, des victimes hier (mardi 5 juillet). Cette fois-ci, c'est sur l'axe Diourbel-Gossas que s'est produit cet accident particulièrement violent. Vers midi, un taxi transportant un malade et se rendant à Kaolack est entré en collision avec un véhicule 4X4. Le drame s’est produit à l'entrée du village de Nébé. Sous la violence du choc, les deux voitures se sont retrouvées sur le bord de la chaussée. Morts avant l'arrivée des premiers secours, deux occupants du taxi ont été transportés vers une structure sanitaire de Gossas.



Il en a été de même pour les blessés qui ont été pris en charge par les éléments de la 23ème compagnie d'incendie et de secours de Diourbel. Les deux personnes décédées sont Christiane Fatou Fall (enseignante à l'école élémentaire de Ndiabal) et Amady Faye, habitant au village de Sambé, localité située à deux kilomètres de la commune de Diourbel. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de l'accident