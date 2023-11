Trahison, détention illicite d'armes... : De nouvelles poursuites contre Condé en Guinée

L’enclenchement de cette nouvelle procédure fait suite à une opération d’infiltration initiée par le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry. Il en ressort de cette infiltration, selon Charles Wright, que l’ex président Alpha CONDÉ, en lien avec Monsieur Fodé Moussa MARA dit Général EI SISI, a mis les moyens en vue de se procurer des armes, munitions et de matériels connexes.





Comment réagit l’ancien président qui est mis en cause dans cette entreprise de déstabilisation ? Pour Alpha Condé, il s’agit d’un non évènement. D’après lui, l’actuel ministre de la Justice cherche des poux sur un crâne rasé, parce qu’étant dans une impasse, suite à l’évasion de Claude Pivi depuis le 4 novembre 2023.



« Charles Wright a simplement peur, il est embrouillé par l’évasion de Claude Pivi qu’il sait très dangereux. Il perd la boussole et s’attaque arbitrairement à de paisibles citoyens », réagit l’ancien dirigeant guinéen dans une note transmise à Africaguinee.com.



C’est la troisième procédure ouverte en Guinée contre l’ex dirigeant guinéen. Un mandat d’arrêt a même été annoncé contre lui, sans que celui-ci ne prospère.



Alpha Condé parle de parodies d’injonctions orchestrées par le CNRD (Comité National pour le Rassemblement le Développement) qui, pour cacher son « incompétence », se voile derrière une chasse aux sorcières contre de simples blogueurs pacifiques.

















Africaguinée