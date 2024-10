Train Express Régional (TER): Sans clim’, chaleur suffocante, évanouissement de passagers

Apparemment, les gens ont toujours alerté sur cette chaleur insupportable que vivent les usagers du train express régional. Le pire a failli se produire à la gare de Pikine. Sur les réseaux sociaux, des images choquantes sont partagées.



Justement, à la gare de Pikine une jeune demoiselle, la tête voilée d’un foulard orange, jean bleu remonté jusqu’à la taille, s’est évanouie à l’intérieur de train. Elle a été évacuée par un gendarme qui l’étale pour lui donner de l’air. Puis, une autre dame au pantalon noir couchée à même. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont intervenus.



Sur la toile, un homme au chapeau noir se présente en «témoin oculaire» interpelle le ministre des Transports. «Monsieur le ministre, il est temps de suspendre la circulation du Ter et de le dépanner pour éviter qu’il y ait des morts. Aujourd’hui, trois filles ont failli perdre leur vie parce que la chaleur à l’intérieur du Ter est insupportable. En plus, il n’y a plus de confort. C’est moi qui ai filmé cette scène qui circule sur la toile», interpelle-t-il.



Les usagers du Train Express Régional (TER) font face à des perturbations , conséquence directe des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale sénégalaise durant la nuit dernière.



























































