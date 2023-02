Objection pour reprendre le jargon des juristes ! Contrairement à ce qu'a laissé entendre Me Ciré Clédor Ly, son client, Ousmane Sonko, rendu tristement célèbre par l'affaire Adji Raby Sarr, et trainé devant la barre du parquet de Dakar pour diffamation, entre autres délits, a bel et bien reçu sa convocation.



Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie le document qui l'atteste !