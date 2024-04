Trajectoire, scandales (AHS, SMPL, "Link" méconnu avec EIFFAGE), fortune,... Le lanceur d'alertes, Clédor Sène, démasque l'intrigant Abdoulaye Sylla

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 14 Avril 2024 à 15:02

Dans son adresse à la nation du 3 Avril dernier, le tout nouveau Président de la République du Sénégal a laissé entendre un discours qui a motivé, pourrait-on dire ce qu'il est convenu sous nos cieux, cette trouvaille à l'actif du régime Diomaye, appelée "lanceurs d'alertes" à l'exemple de l'illustre Clédor Sène.



Un petit rappel important: le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé à la face du monde que dans la quête d’un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, il entend instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte.





" En outre, poursuivra t'il, j’engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par :Ø La lutte sans répit contre la corruption ;

Ø La répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites ;

Ø La protection des lanceurs d’alertes ;

Ø La lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent ;



Ø L’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation ; Ø La publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC.



De même, l’exploitation de nos ressources naturelles, qui, selon la constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l’attention de mon gouvernement.



Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers, sur le site de l’ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives, conformément à la Norme ITIE, à l’audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national.



Au demeurant, je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu’ils sont les bienvenus au Sénégal.

Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits de l’investisseur seront toujours protégés, de même que les intérêts de l’Etat et des populations."





Bienvenue donc dans le monde mystérieux des "hommes d'affaires" sous l'ère Macky Sall où les récits épiques et les aventures incroyables d'un "entrepreneur" nommé Abdoulaye Sylla prennent vie.



Dans ce feuilleton de plusieurs épisodes à l'actif du site des exclusivités (dakarposte.com), Cledor Sène a mené, loin des indiscrets, des investigations sur cet intrigant milliardaire fluctuant entre Dakar, Dubaï, Usa etc... à l'ombre tutélaire du désormais ex "gardien de la Constitution".



Le lanceur d'alertes y fait d' effarantes révélations concernant cet individu considéré sous Macky comme l'une des personnes les plus influentes du Sénégal, aux liens bien établis avec le président Sall, sa famille, entre autres proches...



Dans ce premier jet, il fait savoir que l'entreprise ECOTRA, sert de façade au sieur Sylla pour masquer son univers abscons, c'est à dire un conglomérat qui comprend plusieurs entreprises aux revenus douteux susceptibles de soupçons pour le nouveau régime, notamment l'Office National de lutte contre la Fraude et Corruption.



Attachez-vous bien, car nous explorons les coins les plus sombres du monde des affaires avec la touche...Clédor Sène!