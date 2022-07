Transfert à Chelsea: Kalidou Koulibaly passe sa visite médicale ce jeudi

C'est fait! Kalidou Koulibaly a eu un accord total avec le club anglais Chelsea. Il va rejoindre les Blues pour un montant de 40M€.



Le défenseur sénégalais s’envolera à Londres ce soir pour passer sa visite médicale demain.



Koulibaly a signé un contrat de trois ans et retrouvera son coéquipier en sélection, Édouard Mendy.



Après avoir perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, les Londoniens ont récupéré un sacré client pour leur défense. De son côté, le Sénégalais va découvrir le quatrième championnat de sa carrière après la Ligue 2 avec Metz, la Jupiler League avec Genk et la Serie A avec le Napoli.





























































seneweb