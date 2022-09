Transfert d'argent: Birane Ndour se lance dans le Mobile Money

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 29 Septembre 2022 à 18:16

Après avoir conçu et développé un écosystème constitué de plusieurs produits et services innovants et éprouvés dans différents domaines : Monnaie électronique, Streaming de films et séries ; Streaming de musiques ; Pay-Per-View ; Challenge de quiz musical ; Planification de journée ; etc., la Fintech «New Africa

Technology», créée par l’entrepreneur, M. Birane NDOUR, a lancé, ce 29 septembre 2022, son application de Mobile Money dénommée FLASH®. Avec un bon maillage du territoire national, FLASH® démarre officiellement ses activités avant la fin de l’année 2022 et sera accessible dans les 14 régions et 46

départements du Sénégal, renseigne le communiqué de New Africa Technology, parvenu à Leral.



Conformément aux exigences légales et réglementaires sur la distribution de la monnaie électronique en vigueur dans l’espace de l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA), «New Africa Technology» a obtenu l’avis favorable de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) portant sur le lancement de l’offre de service dénommé FLASH®, de distribution de monnaie électronique, de cartes prépayées et de transfert rapide d’argent en partenariat avec UBA, banque émettrice de la monnaie en circulation.



Les Offres de FLASH



FLASH® est une application de paiement mobile, avec en option, une carte prépayée rattachée pour des retraits faciles en guichets automatiques. Au-delà de l’envoi et du retrait d’argent à la vitesse de l’éclair, FLASH® va offrir à ses utilisateurs, à des tarifs préférentiels, une diversité d’options, notamment le

paiement en ligne, le paiement marchand, le paiement de factures, l’achat de crédits téléphoniques et l’achat d’autres biens usuels.

Mamadou Ndiaye