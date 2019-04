Transhumance : Me Moussa Bocar Thiam quitte le PS pour l’APR

Me Moussa Bocar Thiam va faire une importance déclaration ce samedi, lors d’une conférence de la presse à Dakar.



Selon « L’As », le maire de Ourossogui va en tout cas annoncer sa démission du Parti socialiste et son adhésion dans la foulée à l’Alliance pour la République. Porte-parole adjoint du Ps et responsable de premier plan, l’avocat ne serait en odeur de sainteté avec leparti depuis ses échanges par presse interposée avec Abdoulaye Wilane, au sujet du retour des « exclus » (Khalifa Sall et autres), à la maison verte.