Transport urbain: Les travaux de l’autopont de Cambérène démarrent, ce dimanche

C’est une bonne nouvelle pour les usagers de la route généralement confrontés à des embouteillages. Les travaux de construction de l’autopont du giratoire de Cambérène vont démarrer. C’est ce qu’a annoncé le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, dans un communiqué de presse. L’Ageroute, en charge de l’ouvrage, explique que la réalisation de celui-ci permettra d’« améliorer la fluidité du trafic au niveau de ce giratoire qui constitue un point d’échanges majeurs entre l’autoroute à péage A1 et la Nationale 1. Afin d’assurer le maintien du trafic pendant la durée des travaux et atténuer la gêne occasionnée, des déviations en 2x2 voies bitumées seront réalisées ».



Durant les travaux, les automobilistes de la Route nationale 1 (Rn1) et du trafic interurbain sont invités à « ralentir et faire preuve de beaucoup de prudence à l’approche de la zone des travaux où tout stationnement sera interdit ». En plus de la signalisation horizontale et verticale, une assistance aux usagers sera assurée par la Gendarmerie nationale et les bonhommes de la route de l’Ageroute, précise le communiqué.