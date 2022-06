Transport urbain à Dakar : Dernière campagne de recensement des « Cars rapides » ce 30 juin

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc de véhicules de transport public urbain à Dakar, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud) ouvre, jusqu’au 30 juin 2022, une dernière campagne de recensement des « Cars rapides et « Ndiaga Ndiaye » en circulation.



A travers un communiqué, les propriétaires de Cars rapides » et Ndiaga Ndiaye » non encore recensés sont priés de se rapprocher du Cetud qui est chargé de la collecte des dossiers comprenant les copies des documents suivants : carte nationale d’identité du propriétaire du véhicule ; nouvel agrément de transport routier, ainsi la carte grise de véhicule et la licence urbaine.

Le recensement sera clôturé le 30 juin 2022 et » les véhicules non recensés à cette date ne seront plus admis dans le programme de renouvellement du parc de transport urbain » affirme le Directeur général du Cetud.















































































Le Soleil