Traque aux trafiquants et usagers de drogue : La brigade des stupéfiants saisit 71 kg, 51 cornets et interpelle 4 personnes à Sédhiou

Cette saisie de chanvre indien remonte à avant-hier, mercredi 23 février 2022, aux environs de 20H, à Bounkiling où les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants ont interpellé un sujet de nationalité sénégalaise originaire de Kolda.



L’homme transportait 70 kg de chanvre indien vers une destination non définie, au moment de la saisie. Des renseignements faisant état de passage de trafiquants dans le secteur ont motivé le déploiement d’une mission ayant permis l’interpellation du présumé convoyeur de la drogue.



Dans la même soirée et sur indication d’un lieu faisant office de quartier général des fumeurs, non loin du parcours sportif à l’entrée de Sédhiou, une perquisition du domicile ainsi ciblée s’est soldée par l’interpellation d’un individu en possession d’un cornet de chanvre indien.



Le sieur ainsi pris en flagrant délit d’usage de l’herbe prohibée tente de corrompre, diton, les limiers en leur proposant une somme de cent mille (100.000) francs CFA, en échange de sa liberté ; ce que ces derniers ont rejeté. L’homme a ensuite accepté de collaborer en invitant son fournisseur sur place qui s’est aussitôt présenté et portant par devers lui 8 cornets de chanvre indien destiné à la vente, selon ses propres aveux.



La perquisition du domicile de ce dernier, situé au quartier Kabeum, s’est soldée par la découverte d’un kilogramme de chanvre indien et de 42 cornets du même produit. Selon nos sources, son colocataire a été également arrêté et poursuivi pour complicité.



Toutes saisies qui portent à 71 kg et 51 cornets de chanvre indien. Les quatre (4) personnes interpellées sont donc poursuivies pour association de malfaiteurs et détention aux fins d’usage, offre et cession de chanvre indien







































Sud Quotidien