Traque des assassins: le bilan des bombardements de l'armée Sénégalaise à Boffa...

L’armée qui poursuit les auteurs de ces crimes, était en pleine opération durant ces dernières heureures: «On a tiré, oui. Nous étions en pleine opération», renseigne le Colonel Ndiaye, patron de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa). Pour le moment, les soldats n’ont pas mis la main sur les auteurs. Mais, ils progressent dans leurs opérations, nous dit-il. «Nous poursuivons les opérations actuellement. Et l’opération est simple : rechercher les criminels, les neutraliser. Nous les recherchons et nous sommes en train de progresser», nous indique le colonel Ndiaye.Dimanche, une compagnie de 150 parachutistes a été envoyée depuis Ziguinchor « afin de traquer les responsables de ces crimes et travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie pour fouiller la zone de fond en comble », a expliqué le colonelDu coté du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), on confirme des tirs de l'armée Sénégalaise. "Six obus sont tombés près de deux de nos bases sans pour autant faire de victime et de suite toutes les bases au Sud du fleuve de Casamance sont en Etat d’alerte maximum. Après les bombardements c’est l’affrontement sur le terrain que choisit Macky Sall. Les combattants du MFDC sont fin prêts et attend de pieds fermes sur le terrain de combat les troupes de l’envahisseur sénégalais. Si le Sénégal veut la guerre, qu’il le dise en haute voix. Il ne faut pas profiter du prétexte qu’ils sont en train de traquer des « bandits » pour essayer de surprendre les combattants", regrette l'aille militaire du MFDC dans un communiqué reçu par exclusif.net.De l’autre côté, l’enquête, qui a été confiée à la Section des recherches de la Gendarmerie. Le commandant Issa Diack et ses hommes sont à Ziguinchor depuis ce lundi, ont commencé leur travail dans la plus grande discrétion. Selon exclusif.net elle progresse...