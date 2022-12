Traqués depuis plusieurs jours, les deux députés du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang, arrêtés puis..libérés

Selon des sources fiables de dakarposte, les deux députés du PUR sont finalement tombés dans la nasse des limiers. "Mais, ils ont été libérés sur convocation." nous souffle t'on



En effet, les nommés Massata Samb et Mamadou Niang se sont présentés ce lundi à l'assemblée nationale aux fins de participer à la Déclaration de politique générale de l'actuel Premier Ministre.

Traqués depuis plusieurs semaines, ils ont été suivis par des éléments de la BIP. Qui, aux dernières nouvelles ont réussi à les cravater.

"Ils sont libérés. Il me revient qu'ils sont tenus de se présenter devant les enquêteurs demain à 10h " selon une source au parfum de cet esclandre.



Pour rappel, ces deux députés de l'opposition sont recherchés ce lundi 5 décembre par la police après des violences sur une parlementaire lors d’une bagarre à l’Assemblée nationale. Enceinte, celle-ci a été admise à l’hôpital.



La scène, surréaliste, s’est déroulée le jeudi 1er décembre, à l’Assemblée nationale sénégalaise. Massata et Niang s’en sont pris à une élue lors du vote du budget du ministère de la Justice.





Affaire à suivre...