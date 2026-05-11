Trésor public : une nouvelle cyber-attaque enregistrée

Le Sénégal fait face à une nouvelle cyber-attaque, cette fois-ci dirigée contre le Trésor public. Selon une information de Emedia, l’attaque a provoqué l’exfiltration d’environ 70 GO de données sensibles, qui circulent désormais sur le Dark-web. La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, rattachée au ministère des Finances et du Budget, a confirmé dans un communiqué qu’un incident affecte actuellement la disponibilité de certains de ses services informatiques, sans toutefois en préciser la nature exacte. L’administration indique que les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir progressivement les systèmes et assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais.



Ce piratage, visant les infrastructures publiques, n’est pas une première. Ces derniers mois, la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF), qui a vu près de 139 gigaoctets de données biométriques et électorales compromises au début de l’année 2026, ainsi que la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), visée par une attaque revendiquée par le groupe criminel Black Shrantac en octobre 2025, ont déjà été prises pour cibles. La récurrence de ces incidents met en lumière les fragilités du système informatique face aux cybercriminels et relance le débat sur la nécessité d’un renforcement urgent de la cybersécurité des administrations, afin de protéger les données des citoyens et de l’État.



La Direction de la Comptabilité publique, appelle à la compréhension et à la patience.













































































Walf