Trêve à Gaza: Israël rend publique la liste de 33 otages libérables dans le cadre de l'accord

« Sous réserve de l'approbation (de l'accord) par le cabinet de sécurité et le gouvernement, et de la mise en œuvre de l'accord, la libération des otages pourra avoir lieu selon le plan prévu, les (premiers) otages devant être libérés dès dimanche », a indiqué le bureau de Benyamin Netanyahu.



La réunion du cabinet de sécurité israélien, qui a débuté vendredi et sera suivie d'un conseil des ministres dans la journée ou samedi, fait suite aux garanties obtenues sur la libération des otages, selon le bureau du Premier ministre israélien. Ce dernier est assuré d'obtenir une majorité en faveur de l'accord malgré l'opposition de ministres d'extrême droite.



De premières libérations devraient donc avoir lieu dimanche, selon le gouvernement. Le Forum des familles des otages l'a confirmé ce vendredi matin à notre envoyé spécial à Tel Aviv, Nicolas Falez : une liste officielle de 33 noms a été rendue publique. Trente-trois otages libérables par étapes, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Les familles concernées ont été informées par le gouvernement israélien.



Précision importante : on ignore si la totalité de ces 33 personnes sont en vie ou non et quel est leur état de santé, s'ils sont en vie.





Sur cette liste, figurent deux enfants, Kfar et Ariel Bibas, deux ans et cinq ans. Leur sort est très incertain puisque le Hamas a annoncé leur mort à Gaza il y a de cela des mois. Mais cette information n'a pas été confirmée par la suite. La mère des deux enfants apparait aussi sur la liste. Dix femmes en tout figurent parmi ces 33 noms, les autres sont des hommes, dont trois octogénaires.



Les deux franco-israéliens otages à Gaza font partie de ce groupe - le président français Emmanuel Macron l'a confirmé - avec la même incertitude sur le fait que les deux hommes soient ou non encore en vie. Ofer Kalderon et Ohad Yahalomi sont deux pères de famille du kibboutz Nir Oz, dont les enfants respectifs ont été relâchés lors de la trêve de novembre 2023.



On ignore encore dans quel ordre seront libérés ces otages, qui pourraient être relâchés par petits groupes à plusieurs jours d'intervalle à chaque fois, en échange de Palestiniens détenus en Israël. Et au-delà de cette première liste de 33 noms, c'est un total de 98 personnes (en vie ou décédées) qui sont détenues par le Hamas dans la bande de Gaza



Malgré l'annonce d'un accord de cessez-le-feu par le Qatar et les États-Unis, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes aériennes sur le territoire palestinien, qui ont fait plus de cent morts depuis mercredi, selon les secours.