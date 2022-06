Tribunal : Une prostituée condamnée pour avoir volé une somme de 300 000 FCFA à son client.P

Hier à la barre du tribunal de grande instance de Dakar, Khady Ndiaye a fait face au juge pour flagrant délit de vol et non inscription au fichier sanitaire et social de la prostitution.



En effet, après une petite partie de jambes en l'air avec son client, Khady Ndiaye aurait profité du sommeil de C.A pour lui voler la somme de 300.000 FCFA . La prostituée Khady avait déjà tracé un plan pour dépouiller son client. Lorsque C.A s’était automatiquement endormi après l’acte, celle-ci profitera de l’occasion pour filer dans sa voiture et y prendre 300 000 FCFA.



Face au juge, Khady Ndiaye nie les faits et raconte que C.A l’a fouillée après s’être rendu compte qu’on lui a volé et il n’a rien vu. Mais ce qu’elle ne savait pas, c’est que le gardien de l’immeuble avait tout vu.



D’après ses témoignages, il a vu la mise en cause sortir des lieux d’un pas pressé, avant d’entrer dans la voiture et y prendre de l’argent. Accablée par le tribunal, la prévenue crache le morceau. Elle dit que son client lui avait promis de l’argent qu'elle n’a jamais reçu, avant d'éclater en sanglots et de demander la clémence du juge. Pour se défendre, elle dit qu’elle fait ce travail à cause de sa mère malade et demande pardon au juge.



Jugeant des faits constants, le procureur de la République a requis l’application de la loi. L’avocat de la défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi.



Après l’avoir bien sermonnée, le tribunal l’a condamné à 2 mois avec sursis.