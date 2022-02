Tribunal correctionnel : Ce que risquent Boy Djiné et ses présumés complices

En attendant le délibéré prévu le 23 février prochain, le parquet a requis deux ans de prison contre Baye Modou Fall alias "Boy Djiné" pour le délit d’évasion. Concernant les gardes pénitentiaires et les amis du principal prévenu, à savoir Dame Sy, Cheikh Ndiaye, Idrissa Diop, Amath Ndong et Djibril Ciss, il a demandé au juge du tribunal correctionnel de Dakar la disqualification des faits de complicité d’évasion et d’association de malfaiteurs en négligence. Ce, avant de demander qu’ils soient condamnés à une peine de six mois de sursis.

Assurant la défense de Boy Djiné et Cie, les conseils ont plaidé l’application bienveillante de la loi pénale pour le premier nommé. Pour les autres, les avocats ont sollicité la relaxe pure et simple.

Les prévenus ont été placés sous mandat par le juge du 8e cabinet d’instruction au tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Les matons sont accusés d’avoir aidé ou assisté Baye Modou Fall alias "Boy Djiné", lors de son évasion survenue le 30 mai 2021 au Camp pénal de Liberté VI. Ce dernier a été arrêté à Missirah (Tambacounda) alors qu’il tentait de quitter le pays, le 3 juin dernier, avec ses présumés complices.