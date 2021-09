Tribunal correctionnel de Dakar: Tahirou Sarr traîné à la barre pour 600 millions de F cfa

Le contentieux financier, opposant l’homme d’affaires Tahirou Sarr à l’agent immobilier Ibrahima Gueye Thiandoum sur le rachat des créances des héritiers de feu Abdou Karim Samb, a été jugé hier jeudi, au tribunal correctionnel de Dakar. C’est une affaire d’escroquerie portant sur des biens publics. Ibrahima Gueye, qui était chargé de la liquidation des biens de feu A.K. Samb, reproche à Tahirou Sarr d’avoir perçu la somme de 600 millions de F cfa en surplus, sur l’achat de créances.



Selon le plaignant, Tahirou avait vendu des créances à 1,5 milliards de F cfa de la famille Samb à 500 millions de F cfa à l’Etat du Sénégal. Mais, Tahirou a usé des manœuvres pour percevoir un surplus.

Ses accusations ont été balayés d’un revers de main par le prévenu. Tahirou Sarr a clamé son innocence. Pour lui, Monsieur Thiamdoum a dupé la famille dans la procédure de liquidation. C’est pourquoi, il l’a accusé d’escroquerie pour se tirer d’affaire.

Le prévenu déclare que ces avocats lui avaient conseillé de racheter la créance de 1,5 milliards de F cfa de la famille du défunt. Convaincu, il a acheté les parts à 500 millions de F cfa par le biais de la société immobilière Sci Thiamdoum. Ensuite, il a suivi la procédure de dédommagement. Puis, l’Etat du Sénégal lui a payé la somme de 1,5 milliards de F cfa en trois tranches de 500 F cfa. Jurant la main sur le cœur, Tahirou Sarr a contesté avoir reçu la somme de 600 millions de surplus. D’ailleurs, le prévenu a versé dans le dossier trois relevés de virements bancaires de 500 millions de F cfa. Par contre, la partie civile n’a produit aucun élément prouvant que le prévenu a perçu des sommes de plus. Pourtant, ses conseils ont estimé que les faits sont constants avant de demander la restitution des fonds. Le procureur de la République a requis l’application de la loi pénale. Me Seydou Diagne de la défense a plaidé la relaxe pure et simple. Le jugement sera rendu le 21 octobre prochain.