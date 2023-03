Tribunal de Dakar: Mambaye Niang et plusieurs leaders de l’opposition dans la salle d’audience

Le ministre Mame Mbaye Niang vient d'entrer dans la salle 4 devant abriter le procès qui l'oppose à Ousmane Sonko.



Accompagné de sa femme, Thiamel, en tailleur blanc de lait, le ministre du Tourisme est habillé en kaftan bleu ciel.



Ousmane Sonko lui n'est pas encore arrivé mais plusieurs membres de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi sont déjà dans la salle. Entre autres, Aida Mbodji, Malick Gackou, Ameth Aïdara, Cheikh Tidiane Dieye et plusieurs parlementaires de l'opposition. L'audience n'a pas encore démarré.



Pour rappel le procès pour diffamation faux et usage de faux et injures publics en est au troisième round après deux renvois.











































































