Tribunal de Dakar : Moustapha Diakhaté placé sous mandat de dépôt, son procès fixé au 28 novembre en flagrant délit

L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de son face-à-face avec le procureur, ce lundi. Moustapha Diakhaté sera jugé ce jeudi 28 novembre 2024 en flagrant délit, selon son avocat, Me Elhadj Diouf, joint par Dakaractu au téléphone.



Pour rappel, Moustapha Diakhaté avait été convoqué par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), qui l’a entendu avant de le placer en garde à vue. Il est poursuivi pour les délits suivants : « insulte commise par le biais d’un système informatique », « manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique » et « troubles politiques graves