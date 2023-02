Tribunal de Mbacké / le charretier agresse le chauffeur de taxi avec un couteau et prend 06 mois

Ce jeudi, le tribunal départemental de Mbacké a statué sur une affaire qui a opposé un charretier et conducteur de véhicule. Attrait à la barre, B Ndiaye âgé de 20 ans, charretier de profession, est poursuivi pour le délit de coups et blessures volontaires sur la personne de A A Diop lui ayant occasionné une incapacité temporaire de travail de quelques jours.

Les faits pour lesquels le prévenu a été attrait à la barre se sont déroulés à la veille du grand magal de Kazu Rajab. En effet, la ville de Touba reçoit des milliers de pèlerins à l’occasion de cet événement. C’est la raison pour laquelle les moyens de transport peinent terriblement à circuler. B Ndiaye, en essayant de faire un demi tour, a cogné sa charrette contre un véhicule. Sa victime descendue pour voir l’état de son véhicule se verra proféré des menaces de la part du charretier qui s'est même permis de l’insulter. C’est là que la partie civile A A Diop est intervenu pour calmer la situation. Contre toute attente, le présumé coupable lui asséna un violent coup de poing. Jusqu’à ce que s’en suive une bagarre entre B Ndiaye et A A Diop. Après leur altercation, la partie civile A A Diop était partie vaquer à ses occupations mais le prévenu est revenu avec un couteau.

A A Diop de raconter : « je m’apprêtais juste à partir, c’est là que je l’ai vu venir avec un couteau. Et comme je suis un homme comme lui, je suis resté sur mes gardes. Il s’est jeté sur moi en voulant me poignarder sur le cou, j’ai esquivé et le couteau a atterri dans ma main ».

Interrogé sur les faits, le prévenu ne reconnaît pas les accusations retenues contre lui. Le procureur, dans son réquisitoire, a relaté les faits et a estimé que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés. Il va requérir une peine de 6 mois ferme pour B Ndiaye. Ainsi, le président du tribunal d’instance de Mbacké a déclaré le prévenu coupable en le condamnant à une peine de six mois ferme. En sus de cette peine, le prévenu est contraint d’allouer à la partie civile une