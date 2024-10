Tribunal de Tambacounda : Bougane Gueye Dani condamné à un mois avec sursis

Le leader du mouvement Gueum Sa Bop, Bougane Gueye Dani, a été condamné par le Tribunal de grande instance de Tambacounda à un mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 F CFA pour refus d'obtempérer. Après ce verdict, il sera libéré.



Arrêté le 19 octobre à l'entrée de Bakel, il avait été placé sous mandat de dépôt le lendemain pour rébellion, refus d'obtempérer et outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. Cependant, le juge l'a relaxé des deux dernières infractions.



À la barre, ce 30 octobre, le candidat de la coalition "Sam Sa Kaddu" aux élections législatives anticipées du 17 novembre a nié les faits qui lui sont reprochés. « Je ne me suis pas rebellé. C’est moi-même qui ai demandé à être arrêté. J’ai dit aux gendarmes : soit vous me laissez marcher vers Bakel, soit vous m’arrêtez », a-t-il déclaré.



Le procureur avait requis une peine de trois mois ferme et une amende de 50 000 F CFA, en citant les articles 185, 96 et 197 du Code pénal sénégalais. « Les décisions prises par ceux chargés d’assurer la sécurité doivent être respectées. À Semmé, le cortège est passé sans difficulté. Cependant, à Tourimé, les gendarmes ont ordonné d’immobiliser leurs véhicules, et Bougane Gueye Dani a refusé », a expliqué le représentant du ministère public. Aliou Dia a ajouté que le comportement de Bougane est constitutif du délit de refus d’obtempérer, car les agents étaient en tenue officielle.



Le procès a également vu la présence de plusieurs leaders de l'opposition, actuellement en campagne électorale, venus soutenir Bougane Gueye Dani.





















Salla GUEYE

LeSoleil