Troisième mandat au SÉNÉGAL – Un dilemme " mackyien " ?

Se présentera ? Se présentera pas ? Question sérieuse qui hante le sommeil du président Macky Sall. La question du troisième mandat est si sensible mais si présente dans le débat politique national que cela en devient un sujet de conflit intérieur pour le locataire du Palais. S’il ne se présente pas pour un nouveau mandat qui présentera-t-il pour battre l’opposition ? Ni son petit frère bien-aimé Aliou Sall, ni Amadou Ba, encore moins Mimi Touré ou Abdoulaye Daouda Diallo ne sont dans les tablettes de Macky.

En fait, il n’a pas de dauphin. Et puisqu’une élection présidentielle se prépare au moins pendant deux ans, aucune des personnalités citées ne peut, en seulement moins d’un an, se faire connaître partout dans le pays comme Macky s’y était préparé avant d’être candidat en 2012. Lui avait sillonné le pays plusieurs fois, s’était rendu dans tous les coins et recoins du Sénégal, avait rencontré des millions de Sénégalais, y compris ceux de la diaspora à qui il avait rendu visite au moins à deux reprises… C’est dire que Macky avait pris le temps de prendre le pouls du pays avant de se lancer. S’il devait avoir un dauphin, celui-ci ne pourra guère, en si peu de temps avant la prochaine présidentielle, se familiariser avec l’électorat. Macky n’a donc pas le choix, il se présentera lui-même pour ne pas courir le risque d’une débandade électorale. D’ailleurs, comme il l’a dit lui-même dans la presse étrangère qu'il respecte tant, son " travail n’est pas encore terminé ".

Mais avant cela, juste après les législatives, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux devra choisir un Premier ministre mais, selon des sources jusqu'ici fiables de dakarposte, "ce ne sera pas un responsable de l’APR, mais un allié très rusé qui s’appelle… Idrissa Seck". Nos informations s'accordent à dire que "Ndamal Kajoor" serait sa sa botte secrète. "Je vous dis, Macky et Idrissa sont très liés, à preuve leurs fils (Amadou et le fils aîné d'Idy) et l'illustre garçon de feu Ousmane Masseck Ndiaye se fréquentent night and day; je veux dire par là qu' ils sont de vrais potes. C'est dire..."

Le " mbourou ak sow " pourrait devenir " thiéré ak sow " ! À moins que...







