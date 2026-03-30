Trou de 1,7 milliard à Poste Finances : Diop SY dans le viseur de la police

L’homme d’affaires et ancien député, Diop SY, est visé par une délégation judiciaire délivrée par le juge du Deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de Dakar dans l’affaire du détournement présumé de 1,7 milliard FCFA au sein de Poste Finances.



D’après L’Observateur, des investigations actives sont en cours pour faire la lumière sur cette gestion opaque ayant entraîné un déficit colossal estimé à 1,7 milliard FCFA. Les forces de l’ordre ont récemment effectué une descente au domicile dakarois de l’homme d’affaires pour procéder à son interpellation. Cependant, cette opération s’est révélée infructueuse. Malgré cette absence, la procédure suit son cours normal.