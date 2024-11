Trump et Poutine ont discuté de la guerre en Ukraine. "Une pure fiction", selon le Kremlin

Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a parlé au téléphone avec Vladimir Poutine, jeudi dernier, et l'a mis en garde contre "une escalade" en Ukraine, a rapporté dimanche le Washington Post, citant des sources bien informées.



Les deux hommes auraient également discuté de la perspective d'un nouvel appel pour "examiner la résolution" de la guerre en Ukraine.



Les interlocuteurs du quotidien américain affirment que Kyiv a été informée de l'appel et "ne s'y est pas opposé".



Les autorités ukrainiennes n'ont pas été informées à l'avance d'une éventuelle conversation téléphonique entre Trump et Poutine, Kyiv ne sait toujours pas si elle a eu lieu ou non. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien des affaires étrangères, Heorhiy Tykhiy.





Vendredi, le Kremlin a déclaré que Vladimir Poutine était prêt à discuter de l'Ukraine avec Donald Trump, mais que cela ne signifiait pas qu'il était disposé à modifier les exigences de Moscou, à savoir que l'Ukraine renonce à ses ambitions d'adhérer à l'OTAN et qu'elle cède la Crimée et quatre autres territoires partiellement occupés par la Russie.

Le Kremlin dément



Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a démenti les informations du Washington Post selon lesquelles les deux dirigeants se seraient parlé depuis la victoire de Donald Trump.



"Il n'y a pas eu de conversation", a déclaré M. Peskov aux agences russes.



"C'est un exemple éloquent de la qualité des informations qui sont aujourd'hui publiées, parfois même dans des médias tout à fait respectables. Elles ne correspondent absolument pas à la réalité. Il s'agit d'une pure fiction, c’est tout simplement une information fausse", a-t-il ajouté.



Un réchauffement rapide avec Moscou est-il possible ?



Donald Trump s'est déjà vanté lors de sa campagne électorale de pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en « 24 heures », sans toutefois fournir de détails concrets sur la manière dont il y parviendrait.





Jeudi dernier, Vladimir Poutine a félicité M. Trump pour sa victoire électorale, allant même jusqu'à louer son courage lors de la tentative d'assassinat dont il a été victime à Butler en Pennsylvanie en juillet dernier.



"Il s'est comporté de manière très correcte, courageuse, comme un homme", a déclaré M. Poutine.





Le dirigeant russe a ajouté qu'il saluait l'affirmation de M. Trump selon laquelle il pourrait mettre fin à la guerre, mais qu'il ne connaissait pas les propositions concrètes de M. Trump.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que Moscou considérait toujours les États-Unis comme un pays "inamical" et que les liens entre la Russie et les États-Unis étaient à leur point le plus bas de l'histoire.



C'est officiellement le silence radio entre Joe Biden et Vladimir Poutine depuis l’attaque russe contre l’Ukraine en février 2022. Selon un article non confirmé du Wall Street Journal, Donald Trump s’est entretenu à plusieurs reprises avec le président russe ces dernières années en tant qu’ancien président.