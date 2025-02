Trump impose des droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine, avec une hausse d'inflation et une guerre commerciale en perspective

Le président américain Donald Trump a signé samedi un décret imposant des droits de douane élevés sur les importations aux États-Unis en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine, suscitant des représailles rapides de la part des voisins nord-américains du pays dans le cadre d'une guerre commerciale naissante.



Le président républicain a indiqué sur les médias sociaux que les droits de douane étaient nécessaires "pour protéger les Américains", pressant les trois pays de faire davantage pour freiner la fabrication et l'exportation de fentanyl illicite et demandant au Canada et au Mexique de réduire l'immigration illégale vers les États-Unis.



Les droits de douane, s'ils sont maintenus, pourraient entraîner une aggravation significative de l'inflation, ce qui pourrait éroder la confiance des électeurs dans la capacité de M. Trump à réduire, comme il l'a promis, les prix des produits alimentaires, de l'essence, du logement, des automobiles et d'autres biens.



M. Trump a déclaré l'état d'urgence économique afin d'imposer des droits de douane de 10 % sur toutes les importations en provenance de Chine et de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada. Mais l'énergie importée du Canada, y compris le pétrole, le gaz naturel et l'électricité, serait taxée à un taux de 10 %.





Cette mesure a provoqué une impasse économique avec les deux plus grands partenaires commerciaux des États-Unis, le Mexique et le Canada, bouleversant des relations commerciales vieilles de plusieurs décennies, avec la possibilité de représailles sévères de la part de ces deux pays.





La présidente mexicaine a immédiatement ordonné l'application de droits de douane en représailles et le premier ministre canadien a déclaré que son pays appliquerait des droits de douane équivalents à 25 % sur des importations américaines d'une valeur pouvant atteindre 155 milliards de dollars. La Chine n'a pas réagi immédiatement à l'action de M. Trump.



Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré samedi que les droits de douane canadiens sur 30 milliards de dollars d'échanges d'alcool et de fruits américains entreraient en vigueur mardi, lorsque les droits de douane américains entreront en vigueur. Il a commencé son discours aux Canadiens par un message destiné aux consommateurs américains.



"Cela aura des conséquences réelles pour vous, le peuple américain", a-t-il déclaré, affirmant que cela entraînerait une hausse des prix des produits alimentaires et d'autres biens.



M. Trudeau s'est fait l'écho de nombreux Canadiens qui se sentent trahis par leur voisin et allié de longue date, en rappelant aux Américains que les troupes canadiennes ont combattu à leurs côtés en Afghanistan.



"Les mesures prises aujourd'hui par la Maison-Blanche nous divisent au lieu de nous rassembler", a déclaré M. Trudeau, avertissant en français qu'elles pourraient entraîner des "temps sombres" pour de nombreuses personnes.





La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré qu'elle avait chargé son ministre de l’Économie de mettre en œuvre une réponse comprenant des droits de douane de rétorsion et d'autres mesures destinées à défendre les intérêts du Mexique.



"Nous rejetons catégoriquement les calomnies de la Maison-Blanche selon lesquelles le gouvernement mexicain aurait des alliances avec des organisations criminelles et aurait l'intention de s'ingérer dans notre territoire", a écrit Mme Sheinbaum dans un message publié sur X.



"Si le gouvernement des États-Unis et ses agences voulaient s'attaquer à la grave consommation de fentanyl dans leur pays, ils pourraient lutter contre la vente de drogue dans les rues de leurs grandes villes, ce qu'ils ne font pas, et contre le blanchiment d'argent que cette activité illégale génère et qui a fait tant de mal à sa population."



Comme l'a rapporté Reuters, le gouvernement chinois a dénoncé dimanche l'imposition par l'administration Trump de droits de douane de 10 % sur les importations chinoises, menacée depuis longtemps, tout en laissant la porte ouverte à des discussions avec les États-Unis qui pourraient éviter une aggravation du conflit.



Pékin contestera les droits de douane du président Donald Trump devant l'Organisation mondiale du commerce - un geste symbolique - et prendra des « contre-mesures » non spécifiées en réponse à la taxe, qui entre en vigueur mardi, ont déclaré les ministères chinois des finances et du commerce.



Cette réponse a évité l'escalade immédiate qui avait marqué l'affrontement commercial entre la Chine et M. Trump au cours de son premier mandat présidentiel et a réitéré le langage plus mesuré utilisé par Pékin au cours des dernières semaines.