Trump met dans l'eau dans son vin sur les droits de douane contre la Chine, le CAC 40 grimpe

La Bourse de Paris garde la sourire à la mi-séance, ce mercredi 23 avril. Son indice phare, le CAC 40, s'adjuge 2,3% à 7.495,56 points. À l'instar de l'ensemble des places boursières, le marché parisien apprécie les déclarations bien plus modérées de Donald Trump au sujet des droits de douane contre la Chine.





Le président américain a déclaré mardi soir à des journalistes que les surtaxes douanières de 145% imposées à la Chine étaient "très élevées" et qu'elles "allaient baisser de façon substantielle". "Elles ne resteront en aucun cas proches de ce chiffre", a-t-il dit, ajoutant toutefois que "l'on ne reviendra pas à zéro".





Trump calme aussi le jeu sur Powell



Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Guo Jiakun, a réagi à cette main tendue en déclarant que les portes étaient "grandes ouvertes" pour discuter avec Washington. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a lui reconnu que la situation entre la Chine et les États-Unis n'était plus tenable.





"Le ton plus conciliant de la Maison Blanche sur les négociations commerciales est conforme à notre opinion selon laquelle le scénario le plus pessimiste sur les droits de douane peut être évité", commente Mark Haefele d'UBS.



"Notre hypothèse de base est que le taux effectif des droits de douane américains hors Chine se situera dans une fourchette de 10% à 15%, le Canada et le Mexique restant largement exemptés. Si les rebondissements des négociations commerciales sont susceptibles de maintenir la volatilité à un niveau élevé, les signaux récents suggèrent une approche plus constructive pour résoudre les différends", ajoute-t-il.





Outre la Chine, Donald Trump a aussi adouci le ton concernant Jerome Powell. Le locataire de la Maison Blanche avait fait monter la pression sur le président de la Réserve fédérale américaine, menaçant clairement de le limoger. Mardi, le président américain a toutefois assuré ne pas avoir "l'intention de le renvoyer". De quoi rassurer des marchés inquiets de la mise à mal de l'indépendance de la banque centrale américaine.



Du côté des valeurs, 36 des 40 actions du CAC 40 évoluent dans le vert. La plus forte hausse est enregistrée par Eurofins, qui a publié une activité un peu supérieure aux attentes au premier trimestre et prévenu qu'il était peu menacé par les droits de douane américains.





Sur les autres marchés, l'euro cède 0,2% face au dollar à 1,1399 dollar. Le pétrole avance un peu. Le contrat de juin sur le Brent de mer du Nord gagne 1,1% à 68,20 dollars le baril tandis que celui de même échéance sur le WTI coté à New York avance de 0,2% à 64,42 dollars le baril.