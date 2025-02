Trump signe un décret pour retirer les Etats-Unis de plusieurs instances de l’ONU

Donald Trump a signé mardi un décret exécutif visant à retirer les Etats-Unis de plusieurs instances de l’ONU et à passer en revue le financement par Washington de l’organisation internationale siégeant à New York.





Le décret du président américain retire notamment les Etats-Unis du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, une instance dont ils ne sont pas Etat membre, mais seulement observateur, et prolonge la suspension de tout financement américain à l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).