Tué à Atlanta, la dépouille du jeune Oumar Mbodj attendue demain soir à Dakar

Contrairement à ce qui a été annoncé par un quotidien de la place, la dépouille d’Oumar Mbodj est n'est pas encore arrivée à Dakar.



Dakarposte a appris de bonnes sources que le corps est attendu ce mercredi dans la soirée.



La date de l'enterrement a été fixée pour le jeudi prochain. Du moins sauf revirement.



Oumar Mbodj sera enterré au cimetière musulman de Yoff.





Pour rappel, notre jeune compatriote Oumar Mbodj est décédé au pays de Biden. En effet, des informations en possession de dakarposte, il ressort qu'Oumar Mbodj est mort criblé de balles aux USA où il vit depuis des années.



Il nous revient que ce passionné de football (dont la maman est établie à Atlanta) venait à peine de recevoir la visite d'amis. Après un diner entre potes, Oumar Mbodj tenait à les déposer "one by one" (un à un), mais il ignorait qu'il avait rendez-vous avec la mort.



La trentaine révolue, ce célibataire sans enfant, qui vit à New York, se trouvait au volant de sa voiture quand il a été pris pour cible par des tireurs, "des agresseurs plutôt qui ont fait feu sur lui avant de prendre la poudre d'escampette".



Nous avons appris que les agresseurs voulaient faire main basse sur sa montre en diamant.





Une source fiable révèle: "L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire d'Atlanta, déjà saisie de plusieurs affaires de ce type"