Tuerie d'Uvalde au Texas : Obama exprime sa colère et indexe le lobby des armes à feu

L'ancien président des États-Unis Barack Obama a vivement exprimé sa colère après la tuerie d'Uvalde, au Texas, dont le bilan ne cesse de s'alourdir.



"Près de dix ans après Sandy Hook – et dix jours après Buffalo – notre pays est paralysé, non par la peur, mais par un lobby des armes à feu et un parti politique qui n'ont montré aucune volonté d'agir d'une manière qui pourrait aider à prévenir ces tragédies", s'insurge l'ancien président au sujet de la tuerie qui a fait 21 morts dont 19 enfants dans une école primaire d'Uvalde, mardi au Texas.

Le tireur, un jeune homme de 18 ans, a été abattu.