Tunisie : attentat suicide dans le quartier de l'ambassade des États-Unis à Tunis

Une explosion a eu lieu, vendredi 6 mars, à Tunis, dans le quartier de l'ambassade américaine. La police a affirmé vers midi que l'explosion était un attentat qui visait l'ambassade américaine de Tunis mais le ministère de l'Intérieur n'avait pas encore qualifié l'attaque à la mi-journée.





"C'était une opération vouée à l'échec", a assuré un responsable de la police, expliquant qu'un assaillant avait tenté d'entrer dans l'ambassade, protégée par des barrages de police. Les policiers l'en ont empêché, et plusieurs ont été blessés, a-t-il ajouté, sans fournir de nombre précis. La radio tunisienne Mosaïque a, elle, fait état de cinq blessés parmi les forces de l'ordre.



"Un périmètre de sécurité a été délimité entre la bourse de Tunis et l’arrière de l’ambassade américaine. Une voiture de police se trouvait devant, et d’après ce que je peux voir, elle a été directement ciblée par l’attaquant parce qu’il a foncé dessus en scooter", a rapporté la correspondante de France 24 en Tunisie, Lilia Blaise.



Le kamikaze circulait sur une Vespa, précise Mosaïque sur son site Internet. Il a été tué dans l'explosion.



Selon des témoins interrogés sur place par Lilia Blaise, il y a eu "une très forte déflagration entre 11 h et 11 h 15 dans ce quartier d’affaires" de Tunis.



"Plusieurs témoins ont confirmé avoir vu les restes du kamikaze au sol. La police scientifique enquête sur place", détaille la journaliste.



Cet attentat est le premier à avoir lieu en Tunisie cette année. "Le dernier qui visait la police s’est déroulé le 17 juin dernier dans le centre-ville de Tunis et avait fait deux morts, un policier et un civil", rappelle la correspondante de France 24.