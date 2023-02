Turquie : Erdogan témoigne sa reconnaissance aux pompiers sénégalais

Le Président turcs, Recep Tayyip Erdogan a tenu personnellement à féliciter le détachement des pompiers Sénégalais. Il en a profité pour transmettre ses salutations et remerciements au Président Macky Sall.



Pour rappel, le Sénégal a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage de 30 membres en Turquie pour soutenir les efforts de secours suite au tremblement de terre qui a dévasté le pays.



Le président Macky Sall, avait promis, par ailleurs, l’envoi d’un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais, ainsi qu’une contribution ‘’d’un million de dollars aux sinistrés de Turquie et de Syrie’’.















































