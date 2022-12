Turquie - candidature de l’UA comme membre du G20 : Le président Macky Sall obtient le soutien de son homologue Recep Tayyip Erdogan

Après sa visite au Japon, le Président Macky Sall a fait une escale en Turquie où il s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.



À l'allure d'une visite d'amitié, l'escale s'est finalement transformée en une visite de travail. Les deux dirigeants ont fait un tour d’horizon de l’excellente coopération bilatérale entre les deux pays qui porte sur les infrastructures, l’éducation, la santé, l’énergie, la défense etc.



Deux grandes décisions ont été prises au cours de cette rencontre. Il s'agit notamment de porter les échanges commerciaux sénégalo-trucs à un milliard de dollars contre environ 700 millions actuellement.



L'autre point est relatif à la sollicitation du Président Macky Sall auprès de son homologue Erdogan pour un siège de l'UA au G20. Le Président Turc a de son côté répondu favorablement à cette requête en décidant de soutenir l'Afrique pour sa candidature comme membre du G20.



Après les soutiens récents des États Unis et du Japon, le Président Sall continue ainsi d’ouvrir à l’UA un large boulevard vers l’enceinte de gouvernance économique et financière mondiale que constitue le G20.

































dakaractu