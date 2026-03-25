UBA Sénégal : plus d'un milliard FCFA volé en une seule nuit

Selon les informations de Libération, plus de 1,143 milliard de francs CFA ont été siphonnés des comptes des clients de la banque UBA Sénégal lors d’une opération frauduleuse d’envergure. L’affaire, jusqu’ici traitée dans la plus grande discrétion, a déjà conduit à deux premières arrestations.





Une infiltration éclair : 3 421 retraits en une seule nuit



En une seule nuit, détaille le journal, des pirates sont parvenus à infiltrer le système de la banque, leur permettant d'orchestrer une razzia simultanée. Au total, 3 421 retraits frauduleux ont été opérés au niveau de plusieurs Guichets automatiques de billets (GAB), notamment à Dakar, Thiès et Kaolack.





Deux suspects interceptés par la DIC à la frontière



L’enquête, confiée à la Division des investigations criminelles (DIC), a déjà porté ses fruits. Deux suspects, tous deux Sénégalais, ont été interceptés alors qu’ils tentaient de quitter le territoire national. Ils ont été déférés au parquet ce mardi pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment de capitaux et complicité.





La piste d’une mafia internationale

Tout porte à croire que les deux suspects interpellés ne sont que la face visible de l'iceberg. Les enquêteurs privilégient la piste d’un réseau criminel international (mafia) capable de briser des systèmes bancaires sécurisés. Plusieurs autres membres de cette organisation sont activement recherchés, complète Libération.