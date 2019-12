UCAD - Comment la sécurité du COUD a pisté et alpagué I. Guèye, le dealer de "YAMBA"

Un agent du Centre des œuvres universitaires (Coud) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été arrêté, ce mercredi, pour trafic de drogue. Une importante quantité de chanvre a été découverte dans sa "chambre" au niveau du pavillon A. En effet, On a appris que ce sont les agents de sécurité du Coud qui ont reçu une information faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue au niveau du pavillon A. Un réseau qui serait chapeauté par un chef de résidence dénommé I. Gueye.



Comment la sécurité du Coud l’a eu ?



Et à la suite de la dénonciation anonyme, le chef de service de sécurité du Coud a informé le Directeur. «Ce dernier qui, dès sa prise de fonction a soutenu mordicus qu’il fait de la lutte contre le trafic de drogue son cheval de bataille et qu’il ne protégera personne, a donné des instructions aux agents de sécurité de démanteler ce réseau », apprend-t-on.



La drogue était cachée dans…



Puis, le mercredi 11 décembre 2019, aux environs de 19 heures, Sadio Ndiaye, le chef de service de la sécurité, accompagné de ses éléments, a fait une descente au niveau du rez-de-chaussée du pavillon A, dans le bureau qu’occupe le chef de résidence présenté comme le cerveau du réseau. Ils ont procédé à une fouille et ont trouvé une importante quantité de chanvre indien, enveloppée dans un sachet et soigneusement cachée dans l’armoire.



Pris la main dans le sac, il fond en larmes



Le mis en cause a reconnu les faits et s’est fondu en larmes devant le directeur du Coud pour implorer son pardon. Ce dernier, qui ne veut pas fléchir sur sa décision d’assainir le campus social, a demandé aux éléments de la sécurité de mettre le mis en cause à la disposition du commissariat de police du Point E.