UGB : UN ÉTUDIANT DÉCOUVRE DES DÉBRIS DE LAME DANS DU PAIN

Des morceaux de lame ont été découverts dans du pain servi aux étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. La découverte est faite par l’étudiant Moustapha Diop, indique le journal Kritik Quotidien. Et, pour manifester leur courroux, les étudiants ont déclenché, sans perdre de temps, un mouvement d’humeur de 96 heures de «Journées sans ticket» à l’Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB).



Bara Kane, le porte-parole de la Coordination des étudiants de Saint-Louis, explique : «Hier, vers 21 heures, un étudiant du nom de Moustapha Diop s’est rendu au restaurant n°2 pour le dîner. À sa grande surprise, il est tombé sur des corps étrangers en mâchant le pain. Après vérification, il s’aperçoit que c’était des morceaux de lame. On ne sait pas s’il en avalés ou pas. On a des photos et des vidéos qui circulent».











seneweb