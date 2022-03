UKRAINE: LE RENSEIGNEMENT AMÉRICAIN DÉCRIT VLADIMIR POUTINE COMME ISOLÉ ET EN COLÈRE

Le renseignement américain a décrit ce mardi le président russe Vladimir Poutine comme un homme de plus en plus isolé, "frustré" et en "colère" vis-à-vis de la situation en Ukraine, lors d'une audition au Congrès américain.



"Je pense que Poutine est en colère et frustré en ce moment. Il est probable qu'il va redoubler d'efforts et essayer d'écraser l'armée ukrainienne sans se soucier des pertes civiles", a affirmé le directeur de la CIA, William Burns.



"Nous estimons que Poutine souffre du manque de déférence de l'Occident à son égard", a aussi insisté la patronne des services américains de renseignement Avril Haines lors de la même audition. "Il a l'impression que c'est une guerre qu'il ne peut pas se permettre de perdre", a-t-elle décrit. "Mais ce qu'il pourrait être prêt à accepter comme une victoire pourrait changer avec le temps."



Un cercle de conseillers "de plus en plus étroit"

Envahir l'Ukraine résultait pour le président russe d'une "conviction personnelle profonde" a par ailleurs assuré le directeur de la CIA, le président russe ayant selon lui couvé "durant de nombreuses années un mélange explosif de griefs et d'ambition".



Le directeur de la CIA a aussi évoqué le "système" mis en place par le président russe dans lequel son propre cercle de conseillers "est de plus en plus étroit", une tendance accélérée par la pandémie de Covid-19.



"C'est un système dans lequel il n'est généralement pas bon pour la carrière des gens de remettre en question ou de contester son jugement", a-t-il détaillé.