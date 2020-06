UN 1ER CAS DE CORONAVIRUS ENREGISTRÉ EN PRISON

L’administration pénitentiaire vient d’enregistrer son premier cas de Covid-19. Dans un communiqué parvenu à emedia.sn, le pôle communication informe qu’il s’agit d’un détenu nouvellement placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. « Développant des signes de coronavirus après 7 jours de quarantaine, les tests réalisés sur lui sont revenus positifs. Toutefois, le protocole sanitaire requis est mis en place avec l’équipe médicale régionale de Thiès », indique le document. Lequel souligne qu’aucun autre cas n’est déclaré dans les trente-six autres établissements pénitentiaires.



« L’Administration pénitentiaire voudrait particulièrement rassurer l’opinion publique, ses pensionnaires et leurs familles que toutes les dispositions seront prises pour respecter et faire respecter les mesures qui s’imposent dans le cadre de la lutte contre le covid-19 », précise le communiqué de l’administration pénitentiaire.