UN ANCIEN PRÉSIDENT ARGENTIN NOMMÉ À LA TÊTE DE LA FONDATION FIFA

L’ancien chef d’Etat argentin Mauricio Macri a été nommé président exécutif de la Fondation Fifa, annonce le régulateur du football mondial dans un communiqué publié sur son site internet.



Avant d’être président de l’Argentine, M. Macri a dirigé l’un des clubs les plus prestigieux de son pays, le Boca Juniors, pendant douze ans (1995-2007). Il a remporté 17 titres dont 11 au niveau international.



Maire de Buenos Aires, la capitale argentine, il a été le fer de lance de la candidature victorieuse de cette ville à l’organisation de l’édition 2018 des Jeux olympiques de la jeunesse.



Créée en 2018, la Fondation Fifa est une entité indépendante soutenue par l’administrateur du football mondial.



Sa vocation, selon ses dirigeants, est de "promouvoir un changement social positif".



"Sous la houlette de Youri Djorkaeff, ancien international français, champion du monde 1998, son directeur général, elle se concentre aujourd’hui sur le domaine de l’éducation, notamment à travers le programme Football for Schools lancé en 2019, qui bénéficie d’un budget de 100 millions de dollars US (59,5 milliards de francs CFA) octroyé par la Fifa".



"La Fifa et ses partenaires du monde entier aspirent à réunir un milliard de dollars US pour investir dans des programmes éducatifs", affirme le communiqué.



Interrogé sur la nomination de l’ancien chef d’Etat argentin à la présidence de la fondation, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a dit que "Mauricio [Macri] a le profil idéal pour mener à bien ce projet, qui ambitionne de mettre le football au service de la société".



"Son expérience d’ancien chef d’Etat l’a convaincu de l’importance de l’éducation pour l’avenir de nos sociétés et, en tant que dirigeant de l’un des clubs les plus titrés à l’échelle mondiale, il sait toute la passion que suscite notre sport", a ajouté le président de la Fifa.



"Grâce à ses connaissances et à sa vision d’avenir, la Fondation [Fifa] pourra intensifier son travail et élargir son champ d’action afin d’enclencher des évolutions sociales dans le monde entier", a souligné Gianni Infantino.