UN CLUB CHINOIS PRÊT À "D’IMPORTANTS EFFORTS FINANCIERS’’ POUR MBAYE NIANG

L’attaquant sénégalais Mbaye Niang, 24 ans, est convoité par un club chinois "prêt à d’importants efforts financiers pour le recruter", rapporte mercredi le site Internet du quotidien sportif français L’Equipe.



"Transféré définitivement à Rennes fin mai, l’attaquant international sénégalais suscite l’intérêt d’un club chinois prêt à d’importants efforts financiers pour le recruter", rapporte L’Equipe.



"Après une saison dernière accomplie", Mbaye Niang "semblait pourtant s’inscrire dans la durée avec le club breton, où il était prêté et qui avait levé son option d’achat de 15 M€ auprès du Torino, fin mai".



"Désormais sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Rennes, l’international sénégalais fait toutefois l’objet d’une offensive très importante d’un club chinois, dont l’identité n’a pas filtré", selon L’Equipe.



Le quotidien spécialisé précise qu’une rencontre entre un agent mandaté par ce club et les conseils du joueur doit avoir lieu "dans les prochains jours".



"Une première offre contractuelle portant sur cinq saisons et un salaire proche de 10 M€ net annuels (bonus compris) a déjà été soumise. Également informés de cette offensive, les dirigeants rennais se verraient eux proposer une indemnité de transfert proche de 25 M€", indique la même source.



"Bénéficiaire d’un salaire supérieur à 300 000 euros brut mensuels en Ille-et-Vilaine, Mbaye Niang a lui demandé à rester concentré sur la Coupe d’Afrique des nations, qu’il dispute actuellement avec les Lions de la Teranga, avant de réfléchir à cette perspective lucrative", signale L’Equipe.







BK/ASG