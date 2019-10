UN ÉDIFICE CULTUREL MAJEUR SERA BAPTISÉ ‘’SAMBA DIABARÉ SAMB’’ (MACKY SALL)

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a rendu ‘’un vibrant’’ hommage, mercredi, lors du conseil des ministres, au virtuose du ‘’xalam’’ Samba Diabaré Samb décédé le 21 septembre dernier à Dakar à l’âge de 95 ans.



Et pour perpétuer la mémoire de cet ‘’ historien hors du commun’’ le président Sall a décidé de donner son nom à un de nos édifices culturels majeurs, relève le communiqué du conseil des ministres rendu public.



Selon Macky Sall, Samba Diabaré Samb incarnait le citoyen, ‘’modèle d’engagement au service de la Nation’’, il a adressé ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et proches.



Le ‘’Musée des civilisations noires’’, le ‘’Grand Théâtre national de Dakar’’, le Monument de la Renaissance et son théâtre de verdure’’ et les autres infrastructures en projet notamment la ‘’Bibliothèque nationale’’, ‘’l’Ecole des Arts’’ ect., n’ont pas été baptisés.



Samba Diabaré Samb, classé ‘’Trésor humain vivant de l’UNESCO’’ depuis 2006 a été ‘’virtuose inimitable du xalam, il était le symbole de la dignité et du lien social !’’, avait témoigné le chef de l’Etat sur Twitter.

























aps